Noves oportunitats universitàries
La universitat és un actor central en la construcció d’un territori amb identitat, talent i futur. L’aliança entre el Centre Universitari d’Arts i Disseny BAU i la Universitat Rovira i Virgili exemplifica aquesta visió estratègica: sumar expertesa en disseny i belles arts amb capacitat investigadora, projecció internacional i arrelament territorial. L’adscripció i la creació d’un doctorat en Arquitectura, Disseny i Art no només amplien l’oferta acadèmica, sinó que reforcen una mirada interdisciplinària imprescindible per afrontar els reptes contemporanis. Aquest moviment no és menor. Significa ampliar oportunitats per als joves del sud de Catalunya, generar recerca amb impacte social i connectar la creativitat amb el teixit productiu. La universitat, quan coopera i s’obre, esdevé motor d’innovació i cohesió. En paral·lel, la demanda del COATT per implantar el grau en Arquitectura Tècnica apunta a una mancança evident: Tarragona és l’única demarcació catalana sense aquests estudis. Aquesta absència comporta fuga de talent i dificulta la cobertura de necessitats reals en construcció i rehabilitació. Si volem un desenvolupament sostenible i equilibrat, cal formar els professionals aquí, amb coneixement directe del territori.