Talent i producte
El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre viuen un moment d’ebullició gastronòmica important. En poc més d’una setmana, el territori ha estat dues vegades al centre del mapa culinari: primer amb el lliurament dels Sols de la Guia Repsol a Tarragona, i ara amb les plaques Michelin 2026 que han reconegut 16 restaurants de la demarcació. A tot això, Cambrils ha acollit la primera edició del Galera Challenge Repsol, un concurs que ha convertit un producte humil del litoral en protagonista d’alta cuina. Tres fites, una mateixa lectura: la nostra gastronomia ha deixat de ser un complement i s’ha convertit en motor. El concurs, a més, s’emmarca dins un calendari gastronòmic cambrilenc que aporta valor afegit a la seva oferta turística anual. La suma de reconeixements dels restauradors tarragonins no és anecdòtica. És el resultat d’anys de feina i de la consolidació d’un ecosistema gastronòmic que inclou productors, escoles d’hostaleria, cooperatives i restauradors. I és, sobretot, una oportunitat de primer ordre per atraure un turisme de qualitat, amb major capacitat de despesa i sensible als valors de l’autenticitat i el territori. Hi ha el talent. Tenim el producte. Ara cal la visió estratègica per convertir-ho en un relat tarragoní.