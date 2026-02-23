Un avís pels avisats
L’augment de les incidències registrades per l’Ajuntament de Tarragona durant el 2025 és molt més que una simple dada estadística: és el reflex d’una ciutat que parla, que observa i que exigeix respostes. Les més de 21.600 notificacions rebudes —un 17,6% més que l’any anterior— evidencien una ciutadania activa que ha incorporat els canals digitals com a via habitual de comunicació amb l’administració. L’Epp! s’ha consolidat clarament com l’eina necessària. Que concentri més del 90% de les incidències no és casualitat: la facilitat d’ús i la rapidesa en la resposta han generat confiança. I les dades avalen aquest sistema. Gairebé un terç dels avisos es resolen en menys de 24 hores i dos terços en tres dies o menys. En un context sovint marcat per la desafecció institucional, aquesta eficàcia és una bona notícia. Ara bé, aquest èxit també té una altra lectura. L’increment sostingut de notificacions —que s’ha duplicat en sis anys— suposa una pressió creixent sobre serveis clau com la neteja, el manteniment urbà o la seguretat. La tecnologia ha obert una porta directa entre ciutadania i administració. El repte és garantir que aquesta veu activa continuï trobant respostes àgils i que l’augment de participació no desbordi la capacitat municipal.