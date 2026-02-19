Fira de valor afegit
Durant massa anys, la Formació Professional va carregar amb un estigma injust. Era el recurs dels que «no podien» accedir a la universitat, el pla B dels que no tenien prou nota, el camí dels que ‘renunciaven’ a les seves ambicions. Avui, afortunadament, aquest relat ha quedat obsolet. I fires com Camins d’FP, que enguany ha omplert els 3.350 metres quadrats del recinte FiraReus Events amb més de quaranta centres formatius i milers de joves curiosos, en són la millor demostració. El canvi de paradigma és real i té una causa molt concreta: el mercat laboral reclama professionals qualificats amb una urgència que no para de créixer. Les empreses europees, tal com va recordar la primera tinent d’alcalde de Tarragona, Montse Adan, tenen dificultats creixents per cobrir perfils tècnics especialitzats. Perruquers, tècnics en neteja bucodental, professionals de la logística, cuiners, electromecànics... oficis que mouen l’economia real i que, durant dècades, han estat invisibilitzats socialment malgrat la seva importància estratègica. La manca de relleu generacional en molts d’aquests sectors ha disparat la seva valoració, i amb ella, les perspectives salarials i d’estabilitat laboral dels seus professionals.