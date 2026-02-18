Economia amb sortida al mar
El Port de Tarragona ha donat un pas estratègic rellevant amb la jornada celebrada aquest dimarts a la Càmara de Comerç de Saragossa. Més que una visita de cortesia, la presentació protagonitzada pel president Santiago Castellà representa un canvi de paradigma en la manera com un port concep el seu paper en l’economia del territori. Durant massa temps, els ports s’han explicat pels molls que construïen, pels metres lineals de moll o pels milions de tones que movien. Castellà ho ha dit amb claredat: avui els ports es justifiquen per les cadenes de valor que són capaços de teixir. I en aquest sentit, l’aposta per un eix estratègic que uneixi Tarragona amb Lleida i Aragó és, senzillament, una decisió intel·ligent. L’Aragó és un territori amb un teixit industrial i logístic potent, però que no disposa de sortida al mar. Tarragona, en canvi, té port però necessita ampliar la seva zona d’influència si vol competir en un context europeu cada vegada més exigent. Queda pendent, però, el repte polític i institucional: que aquesta visió compartida es tradueixi en inversions ferroviàries concretes que millorin la connexió entre Tarragona i Aragó. Sense desdoblaments i millores de traçat, les cadenes de valor corren el risc de quedar-se en bones intencions.