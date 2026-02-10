El ‘mercat’ de les defuncions
Un jutjat de Tarragona ha decidit donar la raó a tres empreses privades de serveis funeraris i anul·la els acords municipals que van permetre la constitució de FuneCamp, un servei públic funerari que aplega els municipis de Reus, Constantí, Salou i Vila-seca. Les empreses privades consideren deslleial l’oferta pública, quan en realitat la prestació de serveis funeraris és una competència municipal que, en tot cas, es pot oferir en règim de lliure concurrència... Sota autorització pública. FuneCamp, que parteix de la base dels serveis funeraris reusencs, és una clara mostra d’una iniciativa pública d’optimització de recursos i de cooperació entre administracions que, finalment, repercuteix en benefici del ciutadà. En aquest cas, però, un jutjat qüestiona que la competència pugui afavorir els usuaris, tot i que el funerari és considerat com a servei essencial d’interès general. Establir que una posició monopolista i privada pot ser millor, només s’entén des d’un posicionament mercantilista que, en aquest tipus de serveis hauria de quedar fora de l’equació. L’empresa privada ha de disposar de l’accés al ‘mercat’ de les defuncions, però els ciutadans han de poder triar entre opcions raonables per a totes les circumstàncies possibles.