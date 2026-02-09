Creixement i futur metropolità
El creixement recent de Reus no és només una xifra estadística: és l’expressió viva d’una ciutat que, malgrat les sacsejades de la història, ha sabut reinventar-se sense perdre la seva ànima. Superar els 110.000 habitants —i acostar-se ja als 114.000— confirma una tendència que va més enllà del cicle econòmic actual i consolida Reus com una de les grans ciutats del país, avui en desena posició demogràfica a Catalunya. Reus va ser durant dècades, i encara ho era l’any 1900, la segona ciutat catalana en població, un fet que parla del seu pes històric, comercial i social. Aquella empenta, però, no va resistir indemne els estralls de dictadures, guerres i crisis successives, que van frenar un dinamisme que semblava imparable. Tot i això, la ciutat no va perdre mai el seu esperit emprenedor, ni una certa noblesa cívica basada en el treball, el comerç i la iniciativa col·lectiva. La capital del Baix Camp també té ara mateix el repte de la seva integració dins la futura Àrea Metropolitana que s’està plantejant al Camp de Tarragona. Per població i capacitat econòmica, el seu paper serà determinant, sobretot, si aconsegueix una coordinació –i cooperació– efectiva amb Tarragona.