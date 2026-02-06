Construir des del territori
La posada en marxa del Centre d’Innovació Territorial (CIT) amb seus a Falset i la Galera és una notícia rellevant i esperançadora per al conjunt del món rural del Camp de Tarragona, el Baix Penedès i les Terres de l’Ebre. No es tracta només de crear un nou equipament, sinó d’impulsar una eina estratègica pensada per escoltar el territori, activar-lo i projectar-lo cap al futur amb criteris d’innovació, sostenibilitat i arrelament. La jornada celebrada ahir a Falset, amb la participació d’una quarantena d’agents del món rural, és un bon exemple de com hauria de desplegar-se aquest centre: des del diàleg, la cocreació i la suma de complicitats. Definir el CIT des de baix, incorporant les necessitats reals de cooperatives, consells comarcals, denominacions d’origen, universitat, centres de recerca i empreses, és clau perquè el projecte no sigui una estructura allunyada, sinó un veritable motor de transformació. Que el CIT s’ubiqui a Falset i la Galera no és casual. És un gest de confiança en el món rural i en la seva capacitat d’innovar. Ara el repte serà convertir aquesta oportunitat en resultats tangibles, amb una governança oberta, projectes útils i una mirada a llarg termini.