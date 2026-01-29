Cultura participada
La presentació del Pla Estratègic Tarragona Cultura 2033 marca un punt d’infl exió en la política cultural municipal i mereix una valoració positiva, tant pel seu contingut com pel procés que l’ha fet possible. En un context en què la cultura sovint ha estat tractada com un complement, aquest document situa clarament la cultura com un dret fonamental i un servei essencial, vinculant-la directament al benestar col·lectiu i a la cohesió social. Un dels principals encerts del Pla és el seu caràcter participatiu. La implicació de més de 1.500 persones —entre professionals, entitats, experts i ciutadania— no és només una dada quantitativa destacable, sinó una mostra d’escolta i de construcció col·lectiva. Aquesta metodologia reforça la legitimitat del document, allunyat de decisions unilaterals i de mirades excessivament institucionals. També és rellevant la seva vocació de llarg termini. Pensar la cultura més enllà dels cicles polítics, amb una planifi cació fl exible però estable, és una aposta necessària per garantir continuïtat, coherència i impacte real. Els vuit eixos d’acció i els dinou objectius específi cs ofereixen una visió global i integradora, capaç d’abraçar tant la creació contemporània com el patrimoni, la cultura popular, l’educació i l’acció sociocultural.