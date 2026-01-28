Diners per un servei digne
L’actualització del pla de Rodalies 2020-2030 ha posat de manifest una veritat incòmode: els 1.691 milions d’euros addicionals anunciats aquest dimarts no són un regal, sinó el reconeixement d’un error de càlcul inicial. Quan el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ironitza dient que «si hem de demanar disculpes per ampliar en 1.800 milions el pla, ho farem», està admetint implícitament que la inversió original era insuficient des del principi. La pregunta és obvia: per què calia esperar una crisi com la viscuda aquesta setmana per reconèixer que les Rodalies necessitaven 8.037 milions i no pas 6.346? La xarxa no s’ha deteriorat de sobte; les dècades de desinversió que reconeix la consellera Sílvia Paneque eren públiques i notòries. Triplicar la inversió en manteniment i reposició d’actius revela que les necessitats reals s’amagaven darrera d’un pla que mai no va ser realista. Les 287 noves actuacions en infraestructura, els 637 milions per a tallers i vies d’estacionament, o els 53 trens nous de la flota no són capricis sobrevinguts. Són necessitats elementals per a un servei digne que haurien d’haver estat contemplades des del primer moment.