Millorar l’entorn urbà
La decisió de la Diputació de Tarragona d’ubicar el nou auditori annex al Palau Bofarull posa fi a mesos de debat sobre on i com havia de créixer un equipament cultural clau per a Reus. Un equipament que la Diputació va anunciar per sorpresa després de saber-se que l’escola de música i el conservatori de Tarragona –també de la Diputació– passarien a ocupar part de la Tabacalera. En el cas de Reus, dues opcions competien. D’una banda, la Casa d’Oficis, una ubicació que no comptava amb el vistiplau d’ERC, partit que lidera la Diputació amb Noemí Llauradó al capdavant i que governa Reus en coalició amb el PSC i Ara Reus.
De l’altra, una alternativa defensada pels socialistes que tampoc acabava de convèncer l’ens supramunicipal. El desenllaç evidencia la capacitat —i la voluntat— de trobar una sortida de consens: créixer a partir del que ja existeix. L’elecció del Palau Bofarull i el carrer de Salvador Espriu resol diversos fronts. Evita friccions polítiques, minimitza les complexitats urbanístiques i, sobretot, permet una operació de regeneració del centre basada en la recuperació de finques i solars abandonats. No és menor que un projecte cultural d’aquest abast serveixi també per dignificar l’entorn urbà.