Condicions mínimes femenines
La reserva del 40% de places per a dones als cossos de bombers és una mesura necessària i lloable que busca corregir dècades de desigualtat en un àmbit tradicionalment masculinitzat. Però les bones intencions no són suficients, cal també una planificació que en aquest cas queda clar que no s’ha fet correctament. El cas de Cambrils és il·lustratiu: vuit bomberes en pràctiques es van veure obligades a canviar-se en lavabos públics, escoles o espais inadequats durant mesos. Aquesta situació no només és indigna professionalment, sinó que vulnera drets laborals bàsics i qüestions elementals de salut i higiene. La delegada d’Emergències del Camp de Tarragona, Carmen Romero, ho reconeix obertament: cal reconstruir parcs sencers per adaptar-los a la nova realitat. I quan existeixen espais per a dones, resulten insuficients o, pitjor encara, compartits amb personal de neteja. La falta de taquilles adequades a Tarragona ciutat és només un símptoma més d’un problema estructural. La incorporació femenina al cos és imparable i, a més, és fa per l’impuls volgut per la Generalitat, que ara haurà de pensar com garantir primer les condicions materials mínimes.