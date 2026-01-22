Ploure sobre mullat
Els accidents ferroviaris de Còrdova i Gelida no tenen, d’entrada, cap mena de vincle tret, evidentment, de la desgràcia d’haver de lamentar la pèrdua de vides i diversos ferits de diferent gravetat. Mentre que el cas de l’Alta Velocitat encara cal determinar les causes, en l’accident a l’Alt Penedès es va combinar l’afectació per les pluges continuades en una infraestructura concreta amb un espai temporal en què, tot just, va agafar coincidir amb el pas del comboi de Rodalies. Evidentment en els dos casos ha sorgit la preocupació per l’estat de la infraestructura ferroviària, fi ns a tal punt que de matinada es va decidir que abans de fer circular qualsevol altre tren calia revisar totes les vies. El caos, no era difícil de preveure, ha estat majúscul durant dimecres i com sempre, els usuaris són els que han hagut de sentir-se menystinguts una vegada més perquè la logística de Renfe ha estat incapaç de donar resposta des de primera hora, no ja a la possibilitat de disposar de transport alternatiu, sinó a servir la màxima informació possible sobre la situació. Pel que fa a la qualitat del servei a Catalunya és evident que, com la causa que ha generat la desgràcia a l’R4, continua plovent sobre mullat.