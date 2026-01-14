Diari Més
L’Aeroport de Reus va registrar l’any passat 1.336.826 passatgers. Es tracta de la millor xifra des de l’any 2011, l’última temporada en què Ryanair va tenir base operativa a la demarcació. Els mercats britànic i irlandès van tornar a ser els majoritaris i, a més, van augmentar nombre de passatgers, un 14,2% i un 18,3%, respectivament. Aquesta infraestructura torna a posicionar-se com a imprescindible per al turisme de la demarcació i, de fet, la previsió per al 2026 és seguir creixent. Tot plegat, a l’espera de noves infraestructures que facin encara més atractives les nostres comarques, com és el cas de l’estació Intermodal. L’equipament ferroviari, a més de donar servei als ciutadans tarragonins, serà un complement perquè els visitants foranis que arriben en avió puguin moure’s amb facilitat a altres parts del país. Les xifres del 2025 també accentuen el debat sobre la necessitat d’ampliar la infraestructura del Baix Camp i que pugui ser una alternativa real al Josep Tarradellas Barcelona — El Prat. El potencial de l’Aeroport de Reus és gran, i depèn dels dirigents entendre’l com una gran porta d’entrada només a les comarques tarragonines o bé a tot Catalunya.

