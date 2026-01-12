Sense soldats
Les xifres del darrer anuari estadístic militar del Ministeri de Defensa dibuixen un panorama molt clar: Tarragona és la tercera demarcació de l’Estat que menys ciutadans aporta a les forces armades espanyoles, només per davant de Sòria i Lleida. Amb tan sols 144 tarragonins entre els prop de 70.000 militars espanyols, la província evidencia una desvinculació notable amb la carrera militar. Aquest distanciament resulta paradoxal si mirem enrere. Tarragona va ser durant dècades un espai amb presència militar destacada. Els quarters que avui acull el campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, el campament de Castillejos o les instal·lacions de Mas d’Enric són testimonis d’un passat on la formació i l’activitat castrense tenien un pes significatiu al territori. Aquells espais, ara reconvertits o desapareguts, representen una època en què l’exèrcit formava part del teixit social i econòmic de la demarcació. La taxa catalana de 22 militars per cada 100.000 habitants és la més baixa de l’Estat, però Tarragona queda encara més endarrerida dins aquest context. La transformació dels antics quarters en espais universitaris simbolitza, en cert sentit, aquest canvi de paradigma: del servei armat a la formació civil.