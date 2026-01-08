Opinió
Desconcert assegurat
La recent posposició de l’obligatorietat de l’assegurança per als patinets elèctrics és un exemple més de com la falta de claredat normativa genera desconcert entre la ciutadania. El que havia de ser una mesura que entrés en vigor el gener de 2026 queda ara en l’aire, amb un registre sense crear i una tramitació inconclusa.
Totes aquelles persones que utilitzen patinets com a mitjà de transport o aquells, que no són pocs, que l’usen com a eina de feina habitual es troben en un limbe jurídic. Alguns van contractar l’assegurança de manera anticipada, altres esperen que sigui realment obligatòria, i molts continuen circulant sense saber exactament quines són les seves obligacions. Les mateixes corredories d’assegurances admeten que la demanda ha baixat perquè «tothom està esperant que ho facin obligatori de totes totes».
Aquesta indefinició és especialment preocupant per als professionals que utilitzen aquests vehicles com a eina de treball. Repartidors de menjar i paquets –figures ja indestriables dels nostres entorns urbans– necessiten saber amb certesa quins són els requisits per exercir la seva professió sense por a sancions que poden arribar als 1.000 euros.