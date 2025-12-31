Quantitat i qualitat
En l’últim quart de segle les comarques tarragonines han vist com l’ocupació turística dels hotels s’ha triplicat. Segons les dades de l’INE, entre el 1999 i el 2024 els visitants hotelers van passar d’1,3 milions a 3,2 milions. El nombre de clients també ha crescut fins als 2,9 milions, una pujada del 120%. Les xifres van en la línia de la consolidació de Catalunya com a referent turístic —a excepció de les comarques lleidatanes, on la pujada és molt menys significativa—. Ara, la demarcació es troba immersa en un debat sobre el model que el sector turístic, fins ara centrat en el sol i la platja com a grans atractius, ha d’assolir. És indubtable que els darrers 25 anys han servit per generar riquesa i llocs de treball, però tampoc es pot discutir que el pròxim quart de segle és clau per trobar la fórmula que permeti créixer i millorar. Potser no quantitativament, o almenys no en la mateixa proporció que fins ara, però sí qualitativament, amb la cultura, la gastronomia o l’enoturisme com a pals de paller. Desestacionalitzar el sector és imprescindible per aconseguir un mercat de treball estable, més ben remunerat i durador. També entendre el sol i la platja com a complements immillorables, però no únics.