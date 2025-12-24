Pou Boronat emergeix
La reactivació del projecte urbanístic de Pou Boronat per part de la Generalitat representa una notícia destacada en un context marcat per la greu crisi d’habitatge que pateix Catalunya i també Tarragona. Aquesta àrea, situada entre el Francolí i la carretera de Valls, torna a estar sobre la taula després de més d’una dècada d’inactivitat que evidencia les dificultats estructurals del sector immobiliari. El projecte original, nascut el 2010 durant el Govern Tripartit, contemplava 1.890 habitatges amb un fort component social. La crisi econòmica va deixar el consorci urbanístic en punt mort, demostrant com els esdeveniments macroeconòmics poden paralitzar fins i tot les iniciatives més ben plantejades. Posteriorment, l’Ajuntament va optar per redimensionar la proposta fins a 1.278 pisos, una reducció del 30% que reflecteix un plantejament més realista i sostenible. Ara, amb el compromís de la Generalitat de construir 214.000 habitatges a Catalunya, Pou Boronat recupera protagonisme. La seva ubicació estratègica, propera a l’Hospital Joan XXIII i al Campus Sescelades, el converteix en un enclavament ideal per cohesionar el centre urbà amb la zona nord de la ciutat.