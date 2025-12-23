Innovació de futur
La confluència de dues notícies aparentment separades dibuixa un escenari esperançador per al futur: d’una banda, els 600.000 euros que la Diputació destina a set centres de recerca; de l’altra, el lideratge de Fruselva Global en el projecte SERENIA. Dues cares d’una mateixa moneda que posen en valor el potencial científic i innovador del nostre territori. L’aposta de Fruselva per la nutrició funcional demostra que al Camp de Tarragona hi ha empresa privada amb capacitat i ambició per liderar projectes d’innovació d’alt nivell. I no és un fet anecdòtic: és la prova que el teixit empresarial local té la massa crítica necessària per competir en sectors d’alt valor afegit. Paral·lelament, la Diputació reafirma el seu compromís amb els centres de recerca públics, des de l’ICAC fins a l’IPHES, l’IRTA o l’IISPV. Set institucions que situen la demarcació al mapa científic català i europeu. Aquests centres necessiten recursos estables i creixents per mantenir equips de recerca competitius, renovar infraestructures i atreure talent. La inversió pública en recerca no és una despesa, és una aposta de futur que retorna en forma de coneixement, innovació i cohesió territorial. Caldria multiplicar els esforços per garantir que aquests motors no s’aturin.