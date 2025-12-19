Una solució que és un pedaç
La convocatòria extraordinària de 3.000 aspirants per a l’examen teòric del carnet de conduir al Campus Educatiu de la Laboral és una resposta necessària davant d’una situació insostenible. Amb esperes de tres mesos i més de 7.000 persones pendents només a la demarcació de Tarragona, calia actuar. De tota manera, la ‘macroconvocatòria’ no és en cap cas una solució definitiva. Tal sols és un pedaç. L’origen del problema és la manca d’examinadors. Encara que el ministeri va anunciar 16 nous funcionaris per a Catalunya, cap ha escollit Tarragona. Però malgrat que es resolgui part del coll d’ampolla en la teòrica, el veritable problema arribarà després. Suposem que aproven com a mínim la meitat dels 3.000 convocats. Després que hauran de fer? L’examen pràctic ja arrossega els seus propis endarreriments, i no hi ha cap fórmula màgica per examinar massivament al volant. El resultat és previsible: alumnes desesperats, pares enfadats, autoescoles saturades i professors advertint, fins i tot, d’una possible vaga. Mentrestant, els estudiants continuen pagant classes mentre esperen, veient com s’allarga un procés que hauria de ser àgil i eficient. Calen mesures estructurals, no improvisacions heroiques.