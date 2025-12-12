Opinió
No només policia
Les xifres presentades per la Unitat Policial de Reforç i Proximitat de la Guàrdia Urbana de Tarragona són tan contundents com inquietants. En només 80 dies operatius, la unitat ha tramitat 1.676 denúncies, una mitjana de 21 denúncies diàries que revela l’abast d’un problema que va més enllà del que es podria imaginar.
Amb 2.709 persones identificades, 872 denúncies per incivisme i 403 per estupefaents, les dades mostren l’eficàcia de la UPRP, però evidencien l’existència d’un problema de convivència i seguretat. La nova unitat se suposa que és més eficaç, més ràpida i que actua allí on és més necessària.
Ara bé, si en menys de tres mesos s’han detectat 21 infraccions diàries, quantes se’n cometien abans sense que li fes front un servei tant especialitzat? Cal preveure que les mateixes, tot i que ara, en bona lògica, se’n detecten i s’actua en més casos.
La UPRP ha contribuït, de fet, a visualitzar de manera més real quina és la situació actual. La pressió policial hauria de servir per reduir el nombre de delictes, però no pot ser l’única resposta. Cal una estratègia integral que combini presència policial amb polítiques socials, educatives i d’integració.