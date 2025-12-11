Opinió
El revulsiu turístic
El sector turístic de Tarragona tancarà el 2025 amb xifres força bones. Amb gairebé 22 milions de pernoctacions i un creixement del 2,9%, la demarcació demostra una salut acceptable, tot i que encara lluny dels rècords del 2017.
El veritable èxit és la desestacionalització: un increment del 10-12% fora de l’estiu representa un canvi de paradigma en una província tradicionalment massa dependent dels mesos estiuencs. L’auge del turisme internacional, que ja supera el nacional, confirma l’atractiu global de la Costa Daurada.
El retorn dels visitants russos, el creixement notable del mercat britànic i irlandès, i la consolidació de nous orígens com Portugal o Polònia dibuixen un escenari diversificat. La FEHT ha ‘sorprès’ reactivant el debat sobre el Hard Rock.
Considera el macroprojecte com a ‘revulsiu’ per assolir la desestacionalització definitiva, però després de vuit anys de crítiques i controvèrsia al voltant del casino, sembla difícil que hi hagi reaccions de grups polítics a ajuntaments, que semblen més còmodes instal·lats en la situació d’impàs actual.
La desestacionalització s’està aconseguint sense aquest tipus de projecte. Potser més lentament, però segur que d’una manera més tranquil·la.