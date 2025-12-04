Voluntaris estructurals
La macrodemanda que acabaran presentant més de 400 bombers voluntaris de Catalunya contra el Departament d’Interior posa sobre la taula una qüestió incòmode però ineludible: fins a quin punt l’administració catalana està utilitzant la figura del voluntariat per cobrir necessitats estructurals amb treballadors precaris? Es tracta de bombers que han de superar processos de selecció equivalents a oposicions, complir un mínim de 600 hores anuals, estar disponibles les 24 hores del dia mitjançant aplicacions mòbils i realitzar formació professionalitzada. Si no compleixen aquests requisits, els revoquen el nomenament. Cobren 10 euros bruts l’hora per apagar incendis i no tenen cobertura de la Seguretat Social. Això és voluntariat o una relació laboral encoberta? El cas és especialment greu quan constatem que el 50% dels efectius mobilitzats en emergències recents a l’Ebre eren voluntaris. El voluntariat és una figura legítima i valuosa, però té uns límits clars que, segons tots els indicis, s’han sobrepassat amb escreix. Quan hi ha obligacions, controls, horaris mínims i sancions, ja no parlem de voluntariat sinó d’una relació laboral que requereix el reconeixement dels drets corresponents.