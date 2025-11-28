L’enquesta de la realitat
L’enquesta presentada per la Plataforma del Camp de Tarragona per la Sanitat Pública, amb la participació de més de 800 veïns, pot arribar a ser molt matisable. La metodologia hauria de ser més professional, el cribratge previ dels enquestats per assegurar proporcionalitat de tota mena (geogràfi ca, socioeconòmica, etc.) i el nombre d’enquestes podria ser més elevat i, en conseqüència, fos més fi del al retrat social que es vol aconseguir. Tot això és cert, però l’enquesta no fa altra cosa que confi rmar allò que fa temps que es percep als ambulatoris i hospitals de la ciutat: el sistema sanitari públic travessa una crisi profunda, sostinguda i estructural. La falta de recursos, la precarietat laboral i una inversió insufi cient en tecnologia i infraestructures estan erosionant un dret fonamental que molt sovint se salva per la professionalitat del personal que s’hi dedica. Les retallades dels anys de crisi encara s’arrosseguen com una cicatriu que no es tanca perquè al sistema cada vegada s’hi suma una població que creix en nombre i que al mateix temps, també ha de vetllar per un percentatge molt elevat d’envelliment. La sanitat pública no és un privilegi: és un dret que cal defensar amb determinació.