Tastar el futur
El congrés organitzat per la URV a Tarragona ha tornat a posar sobre la taula una qüestió que fet i fet, afecta al conjunt de la humanitat: la necessitat d’explorar noves fonts d’alimentació davant els límits ambientals i productius del model actual. L’ús d’insectes com a ingredient alimentari, que en bona part del món és pràctica habitual, continua generant recel entre els consumidors europeus, fi ns al punt que els experts preveuen que la seva introducció serà progressiva i començarà, sobretot, pels pinsos animals. El rebuig social és un fre evident, però també un recordatori de com de profundament culturals són els nostres hàbits alimentaris. Aquesta tendència no és nova: fa temps que es parla del consum d’algues marines com una alternativa sostenible, i avui ja formen part del nostre mercat gastronòmic. És innegable que el futur passa per diversifi car les fonts de nutrients i repensar la manera com produïm i consumim. Davant l’emergència climàtica i el creixement demogràfi c, negar-nos a explorar aquests camins seria una irresponsabilitat. La clau no és només desenvolupar noves tecnologies, sinó també transformar mentalitats. I això, com sempre, comença per tastar coses noves.