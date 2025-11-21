Millorar la participació
Els pressupostos participatius representen una eina valuosa de la democràcia directa. Permeten que sigui la ciutadania qui decideixi, sense intermediaris, en quines inversions concretes s’han de destinar recursos públics. Aquest mecanisme converteix els veïns i veïnes en protagonistes reals de la transformació del seu entorn, superant el model tradicional on la participació ciutadana es limita a votar cada quatre anys. L’experiència de Reus n’és un bon exemple. Des del 2018, la ciutat ha destinat milions d’euros a projectes escollits directament pels reusencs, amb un grau d’execució notable: els 14 projectes del 2018 ja estan completats, i els de les edicions posteriors avancem progressivament. Això demostra que el model funciona i que les institucions poden complir amb els compromisos assumits amb la ciutadania. Ara bé, seria ingenu negar que els pressupostos participatius necessiten una revisió profunda. Els mecanismes actuals sovint presenten limitacions importants. La participació acostuma a ser baixa i concentrada en determinats perfils sociodemogràfics, mentre que sectors significatius de la població —especialment gent jove, com reconeix l’Ajuntament de Reus— queden al marge del procés.