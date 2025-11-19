Menysteniment detallat
La consellera de Territori, Sílvia Paneque afirmava ahir que el Ministeri de Transports i la Generalitat mantenen un diàleg i un treball «constant, fluid i permanent». Per què ha d’afirmar això? Doncs perquè pocs dies després que el Govern català presentés el pla d’estratègia ferroviària a Catalunya per als pròxims anys, el ministre Puente presentava millores en el servei de l’alta velocitat, una estació per a l’aeroport del Prat i una nova línia que unirà directament Lleida i Barcelona i que afectarà directament, caldrà veure en quin sentit, les freqüències i el nombre de trens que es podran agafar a l’estació del Camp de Tarragona. Això afecta de manera molt determinant el flux ferroviari català i la Generalitat no sembla haver intervingut gaire en la seva planificació. De fet, Paneque indicava que caldrà esperar «a veure el detall» de les propostes de l’alta velocitat per a valorar millor el seu impacte, la qual cosa evidencia el menysteniment que el Govern estatal ha tingut cap al català. Aquesta manca de concreció sí que ha fet que els alcaldes de la zona metropolitana no hagin rebut l’anunci de Puente amb gaire entusiasme. Caldrà esperar per comprovar si novament Tarragona quedarà relegada a un nus residual de connexions.