Potencial transformador
La possible instal·lació de la companyia automobilística xinesa BYD a Tarragona representa una oportunitat històrica pel desenvolupament industrial del territori. Amb una inversió significativa en mobilitat elèctrica i la creació d’entre mil i mil cinc-cents llocs de treball, el projecte podria consolidar el Port de Tarragona com un dels grans centres logístics d’Europa. Però el seu impacte aniria molt més enllà de l’àmbit econòmic. L’arribada de BYD podria desencadenar una transformació urbana de gran abast.
L’ocupació de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) generaria l’impuls necessari per afrontar una proposta que apareix de manera recurrent: el trasllat del Complex Educatiu de l’antiga Laboral, on actualment conviuen prop de tres mil estudiants en un entorn industrial. Aquesta mesura, aprovada gairebé per unanimitat al Parlament, no és només una qüestió de seguretat, sinó també una oportunitat de regeneració urbana allí on acabi traslladant-se el conjunt d’equipaments educatius.
Tarragona no pot permetre’s la inacció. Altres territoris —com Astúries, Navarra o València— ja competeixen per atraure la mateixa inversió, conscients del seu potencial transformador.