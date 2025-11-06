Opinió
Formar futur
Quan fa cinquanta anys un grup de catorze estudiants de medicina de la Universitat de Barcelona van arribar a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona per realitzar les seves pràctiques, pocs haurien imaginat que aquell modest inici marcaria un punt d’inflexió en la història universitària i sanitària de Tarragona.
Aquella jornada no va ser una simple anècdota administrativa, sinó el germen d’una transformació profunda del territori. La importància de Santa Tecla rau precisament en aquesta capacitat de visió de futur. L’hospital no només va acollir els primers estudiants, sinó que va abraçar la responsabilitat de ser agent de descentralització dels estudis de medicina més enllà de Barcelona.
Aquell acord tripartit entre els dos hospitals, la Universitat de Barcelona i el Col·legi de Metges va demostrar que la cooperació institucional és possible quan es persegueix un bé comú. La institució, a més, ha mantingut de forma constant i coherent una vocació docent que s’estén a totes les disciplines sanitàries i socials.
Des de l’escola d’infermeria que va formar vint-i-cinc promocions de professionals fins als actuals cicles formatius i escoles d’educació especial, Santa Tecla ha educat generacions senceres de treballadors del sector sanitari i social.