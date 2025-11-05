Justificar-se a contracorrent
L’equip de Govern de l’Ajuntament de Tarragona, és a dir, el PSC, va celebrar intensament quan finalment es va resoldre el contracte de la brossa i la neteja de la ciutat. Quan l’alcalde Rubén Viñuales i el representant de l’empresa, Urbaser, van poder estampar la signatura al document de l’adjudicació es van tancar anys d’un tortuós laberint administratiu i judicial que han hagut de travessar, primer els polítics municipals, però al seu darrere, els ciutadans que no han gaudit d’un servei pel qual, cada any, els toca pagar religiosament.
Avui dimecres, doncs, comença un nou servei que ha d’estar, com els agrada aquesta expressió als governants locals, a l’altura dels ciutadans. I malgrat tot, el govern municipal encara haurà de remar a contracorrent en alguns aspectes. El principal és que, malgrat tot, no serà fins d’aquí a força mesos quan el servei pugui considerar-se renovat.
De fet, aquesta necessitat de justificar que encara no anirà tot com cal es pot veure els vehicles que faran la neteja i que ja adverteixen que encara es tracta de la flota vella i que, en definitiva, caldrà encara tenir una mica de paciència. I la paciència i la comprensió no són regals que els agradi fer fàcilment als ciutadans quan es tracta d’allò que afecta la seva vida quotidiana.