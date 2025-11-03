Opinió
Urbanisme conscient
L’Ajuntament de Reus ha detectat tres punts foscos de la ciutat que agreugen la sensació d’inseguretat. Es tracta dels carrers Astorga, Mare Molas i Doctor Ferran. El consistori reusenc ha pogut identificar aquesta problemàtica després de realitzar passejades a consciència cercant punts poc il·luminats. Es tracta d’una feina prèvia que van fer conjuntament els departaments d’Urbanisme i Serveis a les Persones.
Ara, actuarà en tots tres indrets per adaptar l’enllumenat i instal·lar-ne un amb perspectiva de gènere i feminisme. O dit d’altra manera: posarà més llum i farà els carrers més amables per tal que tota persona que passegi per aquests carrers durant la nit se senti segura.
Construir les ciutats per a tothom, amb sensibilitat i consciència, és un dels grans deures per als governs municipals d’aquest segle. Avançar en la igualtat és també això: millorar urbanísticament allò que no està ben fet, i que pot provocar que una tornada a casa es converteixi en un autèntic passatge del terror.
Tant de bo arribi el dia en què els fanals no determinin la seguretat d’una persona mentre passeja; fins que això no succeeixi, no hi haurà més remei que posar solucions als problemes.