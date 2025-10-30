Opinió
Predicar amb les emissions
Tarragona fa un pas endavant amb la incorporació de deu nous autobusos a la flota municipal, sis híbrids i quatre elèctrics. Modernitzar el transport públic és essencial per avançar cap a una mobilitat més neta, més eficient i al servei de la ciutadania.
L’aposta de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) per reduir emissions i renovar vehicles és un pas en la bona direcció i respon a una necessitat urgent: transformar la manera com ens movem per la ciutat. Tanmateix, la bona notícia arriba en un context que convida a la reflexió.
Al desembre, Tarragona començarà a sancionar els vehicles que incompleixin la Zona de Baixes Emissions (ZBE). La idea és clara: cal deixar el vehicle privat i optar per alternatives sostenibles. Però aquí sorgeix la paradoxa. Només un 30% de la flota d’autobusos tarragonina és, avui, de baixes emissions.
És a dir, el mateix sistema públic que ha de servir com a alternativa ecològica encara genera un volum d’emissions significatiu. La mobilitat sostenible és un objectiu compartit, però perquè sigui creïble, el compromís ha de ser complet: més busos nets, més freqüència i més confiança en un transport que, de debò, mogui el futur de Tarragona.