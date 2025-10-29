Pantalles que no han de ser barreres
La retirada del projecte de pantalles acústiques a Roda de Berà posa de manifest la importància de la mobilització ciutadana davant d’actuacions mal planificades. Després d’un any de lluita intensa, l’associació de veïns de Costa Daurada i Berà, juntament amb l’Ajuntament, han aconseguit aturar una iniciativa que, paradoxalment, agreujava els problemes que pretenia resoldre. Adif es va enrocar inicialment en la seva posició, argumentant que les pantalles «complien la llei» i oferint només solucions cosmètiques com panells de metacrilat que els veïns van rebutjar per insuficients. La persistència va ser clau. Els estudis sonomètrics encarregats pel consistori van demostrar amb dades objectives les deficiències del plantejament inicial. Ara, Adif haurà de replantejar la proposta amb pantalles de màxim quatre metres i l’aprovació municipal. Roda de Berà ha demostrat que la participació ciutadana no és un obstacle, sinó la garantia d’un projecte millor. I en aquest cas ha estat determinant la intervenció de la subdelegada del Govern, Elisabet Romero que, precisament defugint d’un perfil polític, ha aconseguit una victòria ‘tècnica’ acceptada per les dues parts.