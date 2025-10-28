Per fi, Consorci
L’Ajuntament de Tarragona va aprovar ahir en plenari extraordinari els estatuts i la constitució del Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco. VOX i ERC s’hi van abstenir i el PP hi va votar en contra. Tant els republicans com els populars recriminen a l’equip de govern que la ciutat perd capacitat de gestió, perquè els monuments romans passaran a dependre d’aquest nou òrgan. El moll de l’os del debat és, bàsicament, que l’Ajuntament deixarà de gestionar el milió i escaig d’euros que es generen amb les entrades als monuments Patrimoni de la Humanitat i que són de titularitat municipal. Una quantitat bastant més baixa que la que deixen, a les arques de l’administració catalana, els monuments de titularitat de la Generalitat. És evident que caldrà vigilar i fi scalitzar com funciona aquest nou òrgan, com es nomenarà la persona que l’ha de dirigir i quina és la xifra anual que es destina a conservació. Serà feina de tots els grups municipals fer-ho: tant dels que han votat a favor, com els que han votat en contra o s’han abstingut. Però per primera vegada en vint-i-cinc anys, Tàrraco tindrà l’òrgan de gestió que tothom reclamava: seria millor no matar-lo abans de néixer.