Rectificació
Havia de passar. I ha passat. En l’edició d’ahir va aparèixer publicada una imatge, retocada per intel·ligència artificial, que no feia altra cosa que distorsionar una realitat concreta (es modificava l’aspecte d’una persona que va participar en una roda de premsa) i que no concretarem per no acabar de donar encara més repercussió a la nostra lamentable errada. És evident que no es van aplicar els filtres necessaris per evitar que la imatge arribés a il·lustrar la notícia i el mínim que ens pertoca és demanar disculpes a la persona afectada. En la mesura del possible es va rectificar l’errada en l’àmbit digital, però és evident que els 25.000 exemplars que traiem al carrer en cada edició, no deixen de ser 25.000 repeticions de la mateixa errada. Som conscients de quina manera aquests tipus de relliscades afecten el nostre objectiu d’assolir cada vegada un periodisme de proximitat més rigorós i és per això que reforcem el nostre compromís en intentar que no torni a succeir una situació semblant. Les noves capacitats de les intel·ligències artificials ens repten cada vegada amb més intensitat i hem de ser capaços de posar els filtres que no malmetin la rellevància de la tasca periodística.