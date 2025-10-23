Confiança sanitària
La presentació de CercaDOC per part del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona representa un pas decisiu en la lluita contra l’intrusisme professional i, sobretot, en la protecció dels drets dels ciutadans. En un moment en què la proliferació de plataformes digitals sense supervisió permet que qualsevol pugui anunciar serveis mèdics sense garanties reals, aquesta iniciativa pionera a Espanya arriba com una eina especialment útil. La proposta és senzilla, però d’igual manera, necessària: oferir un directori amb dades validades i verificades de professionals col·legiats que exerceixen la medicina privada. Aquesta validació inclou la revisió de la col·legiació activa, la documentació acreditativa i els compromisos ètics, aspectes que molts portals comercials obvien deliberadament perquè, com assenyala el president del COMT, els perjudica comercialment. Una confessió implícita que posa en evidència la manca d’escrúpols d’alguns operadors del mercat. La decisió de no permetre comentaris al portal està del tot justificada: la medicina no pot avaluar-se com un restaurant, i les valoracions subjectives sovint generen una violència reputacional injusta contra els professionals.