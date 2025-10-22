El pes de votar
Expliquem avui com des de les diferents agrupacions d’Esquerra Republicana a municipis del Camp de Tarragona s’evidencia la manca de consens respecte de la demanda d’ERC Tarragona, que reclama un vot ponderat per a la ciutat en l’associació que ha d’engegar la futura Àrea Metropolitana de Catalunya.
La defensa de Xavi Puig de Tarragona, però, es podria emmarcar tranquil·lament amb la que va fer de l’estació intermodal a l’horta Gran, en detriment de la projectada a Vila-seca i en absoluta concordança amb el que també defensa l’alcalde socialista de la capital tarragonina, Rubén Viñuales.
Des de l’inici del procés de la nova Àrea Metropolitana s’ha insistit molt per part dels implicats en el seu impuls que calia fugir de les polítiques de campanar i ser generosos per aconseguir arribar a bon port. I és evident que així ha de ser, però la proposta d’ERC trasllada cap a un debat que, per exemple, ha fet que Catalunya sigui l’única ‘comunitat autònoma’ sense una llei electoral pròpia.
La raó no ha estat altra, durant dècades, que la incapacitat de les formacions polítiques de tocar l’actual model de distribució de diputats a cada demarcació electoral. Un mal exemple, pel que ens toca.