Compromís territorial
Gairebé una vintena d’anys després de plantejar-se, finalment l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona disposarà d’un aparcament low cost. Ha estat un projecte que ha passat per davant de governs i institucions de tots els colors polítics i que s’hagi tardat tant a resoldre hauria de qüestionar l’efectivitat de l’acció dels nostres representants en aquests espais de poder. Ara, però, sembla que gràcies al procés per constituir la futura Àrea Metropolitana tot és més fàcil de resoldre. O això és el que es vol transmetre des de les mateixes formacions que els últims vint anys no s’havien posat d’acord per, així de simple, manca de voluntat política. Està per veure si aquest consens que es vol transmetre és tan real. L’enfrontament de Vila-seca (que no està sol en els seus arguments) amb Tarragona per l’estació intermodal, o el posicionament d’ERC sobre el pes que ha de tenir Tarragona a l’associació que ha de ser l’embrió de l’Àrea Metropolitana, no apunta en aquest sentit. Esquerra governa amb el PSC a Reus i no està de més recordar que s’atansen les Eleccions Municipals, una autèntica prova de foc per comprovar si l’interès polític resisteix el compromís territorial actual.