L’esperança que no es resigna
Cada 19 d’octubre, el món s’uneix per recordar que la lluita contra el càncer de mama no és només d’un dia. És la batalla diària de milers de dones, que afronten el diagnòstic més freqüent entre la població femenina: més de 2,3 milions de nous casos cada any al món i més de 35.000 al nostre país. Una de cada vuit dones el desenvoluparà al llarg de la seva vida. Davant d’aquestes xifres, la prevenció, la detecció precoç i la recerca continuen sent les nostres millors armes. Enguany, la ciència ens ofereix un motiu per a l’esperança. Un equip internacional liderat per la Universitat Rovira i Virgili ha desenvolupat un model d’intel·ligència artificial capaç de predir amb més precisió el risc de reaparició del tumor. Permet detectar patrons subtils i oferir una anàlisi més completa i personalitzada. Aquest avenç, que forma part del projecte europeu ‘Bosomshield’, podria reduir falsos negatius i evitar recaigudes, a més de facilitar el seu ús en hospitals sense necessitat de proves genètiques invasives o costoses. La detecció precoç marca la diferència i que cada avenç científic és fruit del compromís col·lectiu. Perquè darrere de cada dada hi ha un rostre, una història i una esperança que no es resigna.
