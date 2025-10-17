Carta als reis del barri
Els ajuntaments estan acabant de presentar els projectes que volen incloure dins les ajudes del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 que ha convocat la Generalitat de Catalunya. El govern català ha previst una dotació econòmica de 1.000 milions d’euros, als quals s’han d’afegir els 600 que correspondran a la part que sumin els mateixos consistoris en els projectes que presenten. D’aquesta manera, els ajuntaments han pogut fer la seva ‘carta als reis’, que hauria de servir per a recuperar aquells espais urbans més degradats, no tan sols des d’un àmbit urbanístic, sinó també des del vessant social i econòmic. I aquest és un aspecte sobre el qual el Pla de Barris fa un incís directe. No tan sols es tracta de presentar propostes de caràcter arquitectònic o urbanístic, els projectes han de poder també incentivar la recuperació econòmica i, com a derivada directa, la millora social. El termini de què disposaven els ajuntaments per a presentar les sollicituds ja s’ha tancat i ara cal esperar que la Generalitat valori les propostes i reparteixi els 200 milions corresponents a la convocatòria d’enguany. Els resultats poden tardar a veure’s de manera evident, però aviat se sabrà quins són els espais que ja tindran un horitzó d’esperança en la seva recuperació.