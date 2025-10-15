Transparència i informació
Parlar de la gestió ferroviària a Catalunya en general i a les comarques de Tarragona en particular és parlar d’una desavinença entre les necessitats dels usuaris i la societat que formen i els serveis que li ofereixen. En aquest últim cas, no tan sols per problemes amb la gestió i els incompliments d’horaris i prestacions, sinó també en matèria de seguretat, com des de fa molts i molts mesos assenyalen des de la plataforma de Mercaderies per l’Interior.
La plataforma acusa el Ministeri de Transports i Adif d’‘obstruir’ la investigació de l’Audiència Nacional, és un fet d’extrema gravetat si es confirma que es tracta d’una actuació premeditada. No és només una qüestió tècnica o urbanística: és un problema de transparència i de respecte a l’estat de dret. La manca d’estudis ambientals i d’impacte climàtic i les denúncies de l’augment potencial del risc per a la població que assenyala Mercaderies per l’Interior ha de tenir, no només una resposta judicial, que hauria de ser un últim extrem, sinó una resposta directa dels responsables de la infraestructura. Només amb transparència i informació directa han de poder defensar projectes com el del tercer carril per la costa.