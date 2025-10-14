El decorat turístic
L’Ajuntament de Tarragona ha fet un pas necessari per recuperar l’equilibri entre el dret a l’habitatge i l’activitat turística. El consistori ha iniciat una inspecció exhaustiva que ja comença a donar fruits: dels 200 habitatges revisats des de l’abril, 32 han estat inhabilitats per incomplir la normativa, i 14 més tenen expedients oberts. No és una xifra menor, sinó una mostra que el descontrol era real.
El mètode utilitzat —contrastar el padró municipal amb l’activitat declarada dels habitatges— és un exemple d’ús responsable de les eines públiques. Aquesta metodologia, pionera a Catalunya, permet distingir amb proves objectives quins pisos són realment turístics i quins, en canvi, funcionen com a residències habituals. D’aquesta manera, Tarragona no només ordena un sector vital, sinó que també dona un missatge inequívoc: l’especulació amb l’habitatge té límits.
Els resultats arriben en un moment crític, amb una moratòria de cinc anys per a noves llicències i un Pla Especial en camí per regular definitivament els HUTs. L’objectiu és clar: garantir que el turisme sigui compatible amb la vida als barris. Perquè una ciutat que expulsa els seus veïns per fer lloc als visitants deixa de ser una ciutat viva per convertir-se en un decorat.