Dades de contrast
A Reus, la gestió del benestar animal afronta un moment de contrast. Les darreres dades municipals mostren una reducció dels abandonaments de gossos, però un augment significatiu dels de gats. Mentre el 2024 es van recollir 37 felins de la via pública, enguany, només fins a l’agost, ja se n’han comptabilitzat 42, dels quals només quatre han pogut tornar amb la seva propietat.
Les entitats protectores coincideixen a assenyalar que la nova llei estatal de benestar animal, tot i ser una eina necessària i positiva, ha tingut un efecte col·lateral. Les majors exigències —com l’obligatorietat del xip, el cens i les vacunes— han posat de manifest la manca d’acompanyament i de suport econòmic als propietaris.
Sense aquests mecanismes, molts ciutadans amb dificultats opten, lamentablement, per l’abandonament. Aquesta situació posa en evidència la necessitat d’un treball coordinat entre administracions, professionals veterinaris i entitats de protecció animal. Cal promoure campanyes d’informació i sensibilització sobre la tinença responsable, així com facilitar ajuts per al xipatge i l’esterilització, especialment en el cas dels gats, sovint menys controlats que els gossos.