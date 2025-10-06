Petjada singular
Al llarg del passat cap de setmana s’ha desenvolupat una nova edició del Reus Ocult, una activitat que ja suma onze anys i que va néixer –i es manté fidel a aquesta missió– per difondre el patrimoni arquitectònic i històric de la capital del Baix Camp. Es tracta d’una iniciativa que no és exclusiva, perquè l’associació Espais Ocults està present a altres localitats, però sí que ha aconseguit un sòlid arrelament en el cas de Reus.
El que va iniciar-se com una proposta de descoberta d’indrets que d’una altra manera no tenien un accés generalitzat, ha anat ampliat el seu recorregut, atorgant especial importància a les rutes que, a més dels espais urbans o arquitectònics, també exposen episodis històrics rellevants per la ciutat. Aquells episodis potser no especialment transcendents, però sí prou importants per a acabar definit la fisonomia i la idiosincràsia de Reus i, de retruc, també dels reusencs.
Es tracta d’una iniciativa que fa viatges al passat, siguin històrics o sobre la base del mirall que representen els edificis o les construccions que se’n van derivar. Reus, a més, es pot permetre el luxe d’exhibir un passat que li ha deixat una enorme petjada, singular i única.