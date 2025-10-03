Un alberg pel repòs
Tarragona tindrà en pocs anys un alberg sense precedents a la xarxa pública actual, la Xanascat. En paraules de la consellera de Drets Socials de la Generalitat, el de l’antiga Ciutat de Repòs i Vacances, serà la «joia de la corona» dels albergs catalans. És clar que ho serà perquè serà el més modern i recent i, sobretot, també ho serà per les seves dimensions. Es tracta d’un complex de 45.000 metres quadrats que acolliran un menjador i un espai residencial a les antigues cases de la Ciutat Residencial, que podran acollir més de dues-centes persones. Enrere queda l’enrarit ambient que es va generar entre veïns de la zona i alguna formació política que va treure’n profit amb un exercici de populisme –ara tan de moda. La manca d’una informació precisa o la incapacitat dels qui en el seu moment van fer el projecte per defensar la seva proposta, va obrir les portes a tota mena d’especulacions sobre el destí final de l’equipament. I parlar de joves immigrants no acompanyats és una capsa de pandora que es va obrir amb molta facilitat. Ara els veïns semblen satisfets amb la construcció d’un nou centre cívic que els donarà servei i ja ningú esventa, de manera interessada, el ‘papus’ dels ‘menas’.