Reivindicació popular
Ahir va ser el moment del pregó de les Festes de Santa Tecla. Viviana de Salvador va reivindicar de manera reiterada la ciutat i tot allò que ofereix als seus residents, als quals no es va estar de recordar-los la necessitat de cuidar-la més.
La pluja va amenaçar seriosament la celebració, però al final es van poder ‘salvar els mobles’ davant una inclemència meteorològica que les últimes edicions sempre ha estat present, fins i tot en alguna ocasió, en forma d’aiguats força importants.
En qualsevol cas, la festa sempre mira de sortir-se’n malgrat les dificultats que es presentin, perquè al capdavall, qui fa la festa és la gent que l’organitza, la gestiona i la fa rutllar, però també els milers de tarragonins que esperen la cita ben marcada en vermell al calendari.
La Festa Major de Tarragona, va ser declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 1996 i el 2002, Festa d’Interès Turístic Nacional pel Govern espanyol. Efectivament, es tracta d’una atracció turística (els preus desorbitats de les begudes als establiments i barres dels indrets de festa així ho evidencia), però malgrat tot, ha pogut mantenir l’arrelament a famílies, entitats, associacions i col·lectius com un referent de reivindicació popular.