Joves sense oportunitats
La posada en marxa de Domus Mar per part de l’Ajuntament de Tarragona representa un pas endavant necessari, però també posa de manifest una realitat profundament preocupant: l’augment del nombre de joves sense sostre a la ciutat. Que 14 joves d’entre 18 i 26 anys necessitin aquest servei no és només una estadística, és el reflex d’una societat que està fallant en oferir oportunitats d’emancipació dignes a les seves noves generacions. L’enfocament integral que proposa el nou equipament, amb acompanyament personal, laboral i residencial, va més enllà de l’assistencialisme tradicional i aposta per la reinserció real. Tanmateix, les dades són esfereïdores. Que s’hagin atès 320 persones sense sostre, de les quals 120 són joves, evidencia una fractura social greu. L’evolució del servei municipal, que ha passat de dos a deu tècnics en sis anys, confirma que el problema s’ha multiplicat exponencialment. El perfil divers d’aquests joves —des d’expulsions familiars fins a migrants sense recursos— reflecteix múltiples fracassos sistèmics. Quan un jove de 19 anys viu al carrer, com assenyala l’alcalde Viñuales, no podem normalitzar-ho. És símptoma que les polítiques d’habitatge, ocupació juvenil i suport familiar han estat insuficients.