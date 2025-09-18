El primer dels reptes
Oriol Nel·lo, doctor en Geografia que també ha ocupat al llarg de la seva trajectòria professional i política càrrecs de responsabilitat en matèria de planificació territorial a la Generalitat, va participar aquest dimecres en una jornada en què es va reactivar, de manera pública, el procés per la futura creació de l’Àrea Metropolitana de Tarragona.
Nel·lo va exposar set reptes als quals ha d’acabar donant resposta la nova estructura organitzativa que es planteja per aquest territori. De manera resumida es tracta de donar solució a la cohesió territorial, l’accés a l’habitatge, el canvi climàtic i la gestió del risc, la mobilitat i les infraestructures, els usos del sòl, l’energia i l’aigua i l’estratègia econòmica.
Es tracta, és clar, de qüestions que afecten en un grau o un altre a totes les localitats que acabaran integrant el principal nucli de l’àmbit metropolità. I que hi hagi una organització ‘política’ estable segurament permetrà treballar en forma de lobby i convertir-se en un interlocutor amb major pes davant les administracions superiors. Però només podrà ser així si prèviament s’ha aconseguit que el primer dels reptes, el de la cohesió territorial, sigui real, sense desconfiances ni picabaralles de campanar. Que sigui el primer dels reptes, no és casualitat.