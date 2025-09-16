Economia circular comunitària
L’esperit comunitari pren forma de manera tangible quan els recursos públics es converteixen en oportunitats collectives. Les espigolades urbanes de Torredembarra, que reprenen aquest mes de setembre, són un exemple excellent de com transformar allò que és de tots en benefi ci real per a la comunitat, especialment per als qui més ho necessiten. Els arbres plantats als carrers i parcs municipals no són només elements decoratius o ambientals; són productors d’aliments que, sense la intervenció ciutadana, acabarien perdent-se. Garrofes, olives i taronges amargues pengen de les branques públiques esperant que mans voluntàries, amb l’ajuda municipal, els donin una segona vida. Aquest és el valor afegit de la iniciativa De la Torre a la Taula: convertir el potencial malbaratament en recursos alimentaris per a entitats socials. Els resultats del 2024 ho demostren clarament: 2.280 quilograms de fruita recuperada, 72 litres d’oli d’oliva verge extra i 2.000 pots de melmelada que han arribat a Càritas, fundacions locals i escoles. Xifres que parlen d’una economia circular exitosa, com la que tant agrada lluir a les empreses privades. Tot i que, en aquest cas, en un àmbit estrictament públic.