Futur industrial
El president de l’AEQT, Javier Sancho, que també és director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, explica els reptes que han d’assumir les empreses del sector. Pel que fa a la seva situació global, l’increment de preu de les matèries primeres i dels costos energètics són factors que frenen el creixement de la indústria química.
Però al llarg de l’entrevista es destil·la la voluntat de les empreses d’afrontar la descarbonització i la reducció d’emissions com a elements essencials que han de garantir el futur industrial dels polígons tarragonins. Noves tecnologies, noves aplicacions industrials, millores tècniques i innovació permanent són eines que la química implanta per arribar al que demanda Europa per aquest tipus d’indústria.
Ara bé, també deixa clar el president de l’AEQT que només amb la voluntat de les empreses no n’hi ha prou. Cal una infraestructura d’abastament d’aigua i electricitat que permeti els importants creixements de consum previstos i, també, un marc regulador i administratiu que faci més senzilla l’arribada d’inversions i la implantació de nous projectes industrials.
Una indústria menys contaminant, més eficient i completament consolidada és un futur econòmic que Tarragona no es pot permetre obviar.